publié le 23/03/2018 à 21:44

Il s'est livré au terroriste en échange de la libération d'une otage. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a fait preuve d'héroïsme vendredi 23 mars lors de la prise d'otages dans un supermarché à Trèbes (Aude). Blessé grièvement, il "lutte contre la mort", a annoncé Emmanuel Macron.



Le chef de l'État a salué le "courage" de cet officier de 45 ans qui "a sauvé des vies et fait honneur à son arme et notre pays". Arnaud Beltrame s'est volontairement subsisté à une otage dans le supermarché, alors que le terroriste y avait déjà abattu deux personnes.

Le gendarme "avait laissé son téléphone ouvert sur la table (...) et c'est lorsque nous avons entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu" et a abattu Radouane Radkim, l'auteur de l'attaque, a détaillé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

"Je savais que c'était forcément lui", a déclaré la mère d'Arnaud Beltrame





"Je savais que c'était forcément lui", a déclaré la mère d'Arnaud Beltrame à RTL. "Il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, fait tout pour la patrie." Pour Gérard Collomb, le "geste héroïque" du lieutenant-colonel "mérite la reconnaissance de la nation".

Décoré de l'ordre national du mérite

Marié et sans enfant, Arnaud Beltrame est décoré de l'ordre national du mérite. Il a accédé au rang de lieutenant-colonel en 2016.



Nommé officier adjoint au commandement du groupement de gendarmerie de l'Aude en 2017, Arnaud Beltrame a été commandant de la compagnie d'Avranches (Manche) jusqu'en 2014, avant de devenir conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l'Ecologie.



En décembre 2017, il avait participé à un exercice simulant une tuerie de masse dans un supermarché de la région, selon La Dépêche du Midi, un entraînement que pratiquent régulièrement les forces de l'ordre pour améliorer leur mode d'intervention en cas d'attentat.



Trois personnes sont mortes et 16 ont été blessées, dont deux gravement, dans des attaques à Carcassonne et Trèbes vendredi 23 mars.