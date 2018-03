publié le 23/03/2018 à 13:07

Depuis le début de matinée de ce vendredi 23 mars, une prise d'otages a lieu dans un supermarché près de Carcassonne dans l'Aude. Un homme est actuellement retranché. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu "a pénétré vers 11h15 dans ce supermarché Super U et des coups de feu ont été entendus", a précisé une source. Deux personnes ont été touchées par balles dans le magasin comme l'a confirmé la gendarmerie.



Selon le Jean-Valéry Letterman, qui commande l'ex-région de Languedoc-Roussillon : "On a malheureusement une présomption de décès, mais on ne peut pas faire venir de médecin sur place pour le vérifier", a-t-il expliqué à l'AFP. L'antenne du GIGN de Toulouse est arrivée sur place, avec le soutien du Raid et de la BRI, et trois hélicoptères. L'homme armé est toujours retranché dans le bâtiment.

Un assaillant "d'une trentaine d'années" qui se revendique de Daesh

Avant la prise d'otages, il avait pris pour cible 4 CRS faisant un footing. L'un d'entre eux a été touché à l'épaule. Son pronostic vital ne serait pas engagé, selon nos informations. Le parque de Carcassonne a annoncé que l'assaillant se revendique de Daesh.

Un témoin a déclaré qu'il aurait crié "Allah Akbar" en rentrant dans le supermarché, selon une source proche du dossier. Âge "d'une trentaine d'années" comme l'indique Olivier Boy de RTL, le preneur d'otages serait seul dans le Super U.