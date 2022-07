Crédit : Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Le 12 février 2021, alors qu'elle a commandé, via l'application Uber Eats, un hamburger de l'enseigne McDonald's, une femme de 38 ans a reçu sa commande, ainsi que celle d'une amie avec qui elle était. Mais quand elle croque dans son Big Tasty, elle le recrache tout de suite. Elle indique : "J’ai senti qu’il y avait quelque chose de bizarre, explique-t-elle. Je l’ai ouvert et c’est là que j’ai découvert un lézard écrasé avec les boyaux qui sortaient". Ce que confirme son amie.



Le Parisien nous indique que Paméla (prénom changé) est inquiète, puisqu'à l'époque elle allaite son fils de 8 mois, et que les lézards peuvent être transmetteurs de salmonellose. Par précaution, elle met un terme à l'allaitement du bébé. "C’est surtout pour lui que j’ai eu peur", indique-t-elle.

Le soir-même, Paméla se rend dans le restaurant de sa commande, à Saint-Wiltz, dans le Val-d'Oise. "J’ai eu l’impression qu’ils n’étaient pas surpris du tout, poursuit-elle. Le cuisinier était derrière et à aucun moment il n’est venu nous voir. Le responsable n’était pas là." Un vendeur lui propose alors 10% de réduction sur son prochain repas, et une employée souhaite récupérer le burger, mais Paméla préfère le conserver.

Poursuite en justice

Le lendemain, Pamela a des nausées et va voir son médecin, qui la met sous antibiotiques. Un responsable de l'enseigne l'appelle, pour essayer de trouver un arrangement avec l'assurance de l'enseigne. "Cela veut dire qu’ils reconnaissent qu’il y a eu un problème, note Paméla. Moi, je voulais surtout qu’ils s’excusent."

Elle décide donc de prendre un avocat, Me Frédérick Petipermon, qui garde le burger dans le frigo de son cabinet, au cas où des analyses devraient être menées. Il a décidé de faire une citation directe pour que McDo comparaisse en justice pour mise en danger de la vie d’autrui. L’audience aura lieu en février 2023 au tribunal de Pontoise (Val-d’Oise).

Le restaurant indique qu'une "enquête interne a été immédiatement diligentée au moment des faits, en février 2021. Celle-ci n’a mis en évidence aucune non-conformité", mais "la direction du restaurant de Saint-Witz continuera de transmettre à la justice les éléments nécessaires dans le cadre de cette affaire".

