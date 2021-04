Rixe mortelle à Pontoise : trois individus sont encore placés en garde-à-vue

publié le 02/04/2021 à 21:38

Trois personnes sont toujours en garde-à-vue ce vendredi 2 avril, au soir, après une rixe mortelle, ce jeudi 1er avril, à Pontoise, dans le Val-d'Oise. Deux hommes, de 21 et 35 ans, ont été tués. Tout est parti d'un vol de moto.

Ce vol avait été commis un peu plus tôt, dans la journée, au sein de la communauté des gens du voyage. Immédiatement, la victime de ce vol, accompagnée de son père et d'un ami, embarque dans un fourgon. Direction le quartier des Hauts de Marcouville, car ils savent que c'est là-bas, qu'ils retrouveront leur moto.

Effectivement, vers 20h15, un homme de 21 ans, sans casque, passe dans le quartier, au guidon de l'engin, roulant sur les roues arrières. Le conducteur du fourgon, qui attendait jusqu'à présent, allume le moteur et percute le motard de face. Grièvement blessé, le jeune homme décédera dans la soirée.

Entre temps, une trentaine d'habitants s'est dirigée vers la fourgonnette. Une bagarre éclate, le plus jeune de trois membres de la communauté des gens du voyage sort un pistolet et fait feu à plusieurs reprises. Un homme de 35 ans s'écroule. Il est mortellement blessé. Les policiers interviennent et interpellent les trois agresseurs. Ils sont âgés de 23, 24 et 57 ans. Leur garde-à-vue peut durer jusqu'à samedi soir.