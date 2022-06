Des tartelettes aux fruits rouges rappelées pour risque de contamination à la salmonellose

Nouveau rappel pour risque de contamination à la salmonellose par des tartelettes aux fraises et aux framboises de la marque Hafner vendues par Intermarché, comme l'indique TF1 et le site du gouvernement RappelConso.

Les tartelettes visées par le rappel sont les "Tartelettes Finger" au format rectangulaire 125X45, au numéro de lot 250322 et numéro de code-barres 3068220269000. Les tartelettes ont été distribuées du 3 juin 2022 au 8 juin 2022 dans les magasins Intermarché. Leur date limite de consommation est le 31 mars 2023.

"Les personnes qui auraient consommé ces produits présenteraient des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre.", indique le site du gouvernement, qui invite à "ne plus consommer ni utiliser le produit" et à "le rapporter au point de vente" immédiatement ou "le détruire". Si vous êtes concernés, vous pouvez vous faire rembourser ou contacter le numéro suivant 0553667700 pour plus de précisions. La procédure de rappel se termine le 31 juillet prochain.

Les symptômes de la salmonellose

Cette infection provoque des troubles gastro-intestinaux équivalent à une gastro-entérite parfois aiguë. L'Organisation Mondiale de la santé (OMS) décrit "une apparition brutale de fièvre, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et parfois des vomissements". Des complications sont également possibles, comme une septicémie ou une méningite.

Les symptômes de salmonellose apparaissent en moyenne après un à trois jours d'incubation. Ils sont relativement bénins : un adulte en bonne santé va en général guérir en quelques jours.

Mais l'infection peut être dangereuse voire mortelle dans certains cas. Ce sont les nourrissons, les jeunes enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou personnes immunodéprimées qui sont les plus à risque. Ces personnes fragiles peuvent se retrouver en déshydratation sévère sous l'effet de la diarrhée.

