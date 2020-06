Municipales 2020 : quel protocole sanitaire dans les bureaux de vote dimanche ?

publié le 25/06/2020 à 12:02

Pas question de refaire les erreurs du premier tour. Le vote des élections municipales se déroulera dimanche 28 juin dans plus de 5.000 communes. Le 15 mars dernier, toutes les précautions sanitaires n'avaient pas été prises. Cette fois-ci, pour rassurer les électeurs frileux dont 30% hésiterait encore à se déplacer, tout sera fait dans les règles en particulier dans l'Est, à Nancy.

Dès l'entrée de chaque bureau de vote, un premier filtre est effectué par un agent chargé d'éviter un afflux inutile des électeurs. "S'assurer que l'on respecte bien la distance de sécurité entre chaque électeur. Quand l'électeur arrive s'il a un doute sur son bureau de vote, j'ai une application sur mon téléphone et je vérifie en direct pour diriger au mieux l'électeur. S'il a oublié son masque on lui en propose un", assure la directrice des formalités administratives.

Idem pour le stylo qui sera donné et tous les bureaux ont été imaginés afin que personne ne puisse jamais se croiser, comme le précise le responsable du service élection : "Il y a trois électeurs maximum par bureau de vote, partout est mis en place un système en U. Les isoloirs sont retournés, dos au mur et bien entendu le gel hydroalcoolique est obligatoire à l'entrée et à la sortie".