Effondrement d'un immeuble à Marseille : ce que l'on sait du drame

Les marins-pompiers à pied d'oeuvre. Les soldats du feu étaient toujours pleinement mobilisés, dimanche 9 avril, dans l'après-midi pour lutter contre un incendie qui fait rage sous les gravats d'un immeuble du n°17 de la rue de Tivoli à Marseille. Quelques heures plus tôt, vers 0h40, celui-ci s'était effondré après une "déflagration très importante".

Les flammes, comme depuis le début de l'intervention des pompiers, empêchent à ce stade tout envoi des équipes cynophiles pour rechercher d'éventuels survivants. Selon Gérald Darmanin, dépêché sur place, "entre quatre et une dizaine de personnes" seraient "sous les décombres". Dimanche, en milieu d'après-midi, 105 pompiers et 35 engins étaient engagés, selon le commandant des opérations.



Une trentaine d'immeubles ont été évacués par précaution. En effet, l'effondrement du n°17 a entraîné dans son sillage une grande partie du n°15 et a endommagé le n°19. Cinq personnes, résidentes de ces bâtiments voisins, ont été blessées, mais "aucune n'est entre la vie et la mort" et 33 au total ont été prises en charge, d'après le ministre de l'Intérieur et le maire de Marseille, Benoît Payan.



Le gaz, suspect n°1 pour expliquer l'effondrement

À ce stade, il est encore impossible de connaître avec certitude l'origine du drame. "Plusieurs témoignages reviennent (...) pour dire qu'il y avait des odeurs suspectes de gaz", a cependant précisé l'adjoint au maire marseillais, délégué à la Sécurité. Des soupçons confirmés par le ministre du Logement, Olivier Klein, au micro de RTL.

"La Police judiciaire de Marseille est saisie et fera l'intégralité de la vérité sur ces faits", a ajouté Gérald Darmanin. Et ce, après l'ouverture dès le début de la matinée d'une enquête pour "blessures involontaires" par le parquet de Marseille.



L'hypothèse d'une insalubrité de l'immeuble qui s'est effondré a toutefois semblé écartée. "Il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre", a indiqué le préfet.

