publié le 06/11/2018 à 07:16

On parle toujours de "disparus" au matin de ce mardi 6 novembre à Marseille. Aucun corps n'a encore été retrouvé dans les décombres, selon les dernières informations recueillies par RTL. Deux immeubles d'un quartier populaire non loin du Vieux-Port se sont effondrés dans la matinée du lundi 5 novembre, un troisième bâtiment s'est écroulé dans la soirée et depuis, au moins huit personnes manquent à l'appel. Les marins pompiers ont travaillé toute la nuit mais pour l'heure, aucun corps n'a été retrouvé.



Les immeubles étaient insalubres, deux étaient fermés et murés, mais un autre avait fait l'objet d'une expertise récente - le 18 octobre - et il était occupé. Alors les voisins ne sont pas vraiment surpris.

"Il y avait des fenêtres qui tenaient avec des boiseries (...) on savait que ça allait s'écrouler", affirme un riverain. "Ça se voyait que c'était du rafistolage", dit une autre habitante. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est arrivé sur place dans la soirée du 5 novembre. Il a passé la nuit à Marseille et devrait faire ce matin un nouveau point sur la situation.

