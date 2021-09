Ed Kemper : le véritable Hannibal Lecter

Le 27 août 1964, Edmund Kemper, 15 ans, se trouve au ranch de North Fork, où il réside avec ses grands-parents. Il apprécie son grand-père, Edmund Kemper Senior, mais déteste sa grand-mère, Maude, qu'il décrit comme mauvaise, autoritaire et castratrice. Cette dernière se méfie de ce petit-fils qui la dévisage de façon étrange.

Ce jour-là, vers midi, Ed Kemper rentre dans la cuisine et fixe sa grand-mère en silence. Il prend sa carabine et dit qu'il part à la chasse. Il la voit en passant devant une fenêtre et tire trois fois. Il traîne le corps dans la chambre et la poignarde.

Il attend que son grand-père revienne de l'épicerie et lui tire dans le dos. L'adolescent nettoie le sang et appelle sa mère pour lui raconter ce qu'il a fait. Au shérif, il raconte qu'il a ce désir de tuer depuis longtemps et avait imaginé quelques scénarios. La folie meurtrière d'Ed Kemper ne fait que commencer.

Nos invités

Fabrice D’Almeida, historien et co-auteur de « Sur la trace des serial killers. A chaque époque son tueur » aux éditions de la Martinière.

Emily Tibbatts, créatrice de tueurensérie.org et auteure de "Tueurs en série" aux éditions Amazon Media EU.