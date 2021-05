Maddie McCann : le suspect numéro un va-t-il parler ?

publié le 10/05/2021 à 21:10

Le 4 mai 2007, la police judiciaire portugaise est à pied d'œuvre au rez de chaussée de l'Ocean Club, une résidence hôtelière de Praia da Luz. La veille, Maddie McCann, 3 ans, a disparu de l'appartement loué par ses parents, Gerry et Kate McCann pour toute la famille. Les policiers réalisent rapidement que la petite fille n'a pas fugué mais a été enlevée. Les hypothèses se succèdent. Notamment celle d'un rôdeur qui serait entré dans la chambre par la fenêtre.

Les jours passent et Maddie McCann est toujours introuvable. De nombreuses personnes vont être soupçonnés dont les parents de l'enfant, Gerry et Kate McCann. Les investigations s'emballent et se focalisent uniquement sur la piste familiale. Un chef d'enquête, l'inspecteur Gonçalo Amaral, affirmera que les parents sont coupables et ne lâchera pas cette hypothèse, jusqu'à son départ forcé de la police judiciaire. L'enquête est dans un désordre indescriptible, six portraits robots sont réalisés et les témoignages ne concordent pas...

Le nom de Christian Brueckner apparaît dans l'enquête seulement en 2013. La Metropolitan Police de Londres, qui a repris le dossier, a identifié 38 témoins nécessitant des vérifications et auditions. Brueckner, n'est plus résident au Portugal mais est un délinquant multi-condamné, sorti de prison 5 mois avant la disparition de Maddie. La police allemande est informée dès 2013, de l'apparition du nom de Christian Brueckner dans l'enquête de Maddie et va s'engager dans une longue enquête.

Nos invités

Delphine Nerbollier, correspondante RTL à Berlin

Georges Moréas, ancien patron de l'antigang et auteur du blog "POLICEtcetera"

Alain Boulay, président fondateur de l'APEV (Aide aux Parents d’Enfants Victimes)

