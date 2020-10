John List, l'homme qui a massacré toute sa famille

et Marie Bossard

publié le 27/10/2020 à 21:05

Le 7 décembre 1971, les policiers se rendent à Westfield, devant le domicile de la famille List. Ils trouvent la maison close mais rentrent à travers une baie vitrée et découvrent la maison plongée dans l'obscurité et la climatisation réglée au plus bas.

Dans une ancienne salle de bal, les autorités trouvent les corps de Helen List, 45 ans, la mère de famille, ainsi que des trois enfants âgés de 16 à 13 ans. Les armes se trouvent non loin des corps ainsi qu'une lettre rédigée par John List, le père de famille. Ils se rendent au troisième étage et trouvent le corps d'Alma List, 84 ans, la mère de John List.

La scène de crime ne fait aucun mystère pour les médecins légistes. Le père de famille et meurtrier désigné, John List, a disparu. Il a préparé son crime méticuleusement, ne laissant rien au hasard. Il va échapper aux forces de l'ordre pendant 18 ans...

Notre invité

Anne-Sophie Martin, journaliste. Réalisatrice d'une série documentaire en 4 épisodes diffusé sur France 2, qui retrace l’affaire Dupont De Ligonnès et les similitudes avec l’histoire de John List.



