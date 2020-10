Charles Manson, la dérive sanglante d'un gourou

et Marie Bossard

publié le 26/10/2020 à 21:05

Le 9 août 1969, au 10050 Cielo Drive, sur les hauteurs de Los Angeles, la femme de ménage du réalisateur Roman Polanski et de la jeune actrice Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois et demi, découvre le corps de trois personnes devant la maison. Sur la porte d'entrée, l'inscription "Pig", cochon en anglais, est tracée en lettres de sang.



La police de Los Angeles identifie les corps un par un et découvre le corps de Sharon Tate attaché à celui de Jay Sebring, coiffeur du tout Hollywood. Ils ont tous les deux été poignardés à de nombreuses reprises. Le médecin légiste indique aux enquêteurs que les agresseurs se sont acharnés sur leurs victimes.

Le 1er décembre 1969, la police de Los Angeles arrête plusieurs membres de la Famille, une communauté hippie de Spahn Ranch, dont son leader, Charles Manson. D'abord interrogés pour un trafic de voitures volées, ils vont rapidement être soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de Sharon Tate et de ses amis.

Notre invité

Fabrice D'Almeida, historien, auteur du livre "Sur la trace des serial killers. Éditions de la Martinière", et dernièrement "Archives secrètes des armées" chez Gallimard



