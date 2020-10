Etats-Unis : qui a tué JonBenét Ramsey, mini reine de beauté ?

et Marie Bossard

publié le 29/10/2020 à 21:05

Le 26 décembre 1996, à 5h30 du matin, Patsy Benett sort de son lit et descend les escaliers pour prendre un café. Sur les marches, elle découvre trois feuilles manuscrites. Il s'agit d'une demande de rançon. Sa fille de 6 ans, JonBenét a été enlevée et sera rendue à la famille contre le versement de 118.000 dollars. La note, précise également qu'ils ne doivent pas contacter la police. Patsy Benett explique avoir couru jusqu'à la chambre de sa fille pour y trouver un lit vide. Elle va réveiller son mari et composer le numéro de la police.

La police arrive rapidement sur place, mais JonBenét demeure introuvable. En fin de matinée, la détective en charge de l'enquête demande au père, John Ramsey de fouiller la demeure familiale. Il trouve le corps de sa fille au sous-sol. Elle a été assassinée.

L'autopsie révèle que l'enfant avait un large sparadrap sur la bouche, des traces de lien autour du poignet droit et du cou, elle avait reçu un coup très violent sur la tête et a subi des violences sexuelles. 24 ans après, le mystère autour de ce meurtre à huis clos dans la maison familiale demeure.

Notre invité

Thomas Cantaloube, journaliste, ancien correspondant aux Etats-Unis pour plusieurs journaux français. Il se trouvait sur place au moment des faits.



