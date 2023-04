DOCUMENT RTL - "Je ne veux plus qu'ils fassent partie de la police", réagit la mère d'Amandine, plongeuse morte en exercice

Le 5 janvier 2018, Amandine Giraud, jeune policière de 27 ans, participait à un exercice dans la Seine, alors que le fleuve était en crue. Mise en difficulté par le courant, elle a disparu au fond de l'eau, son corps n'ayant été retrouvé que quatre mois plus tard. Ce lundi 17 avril, deux policiers de la brigade fluviale ont été mis en examen pour homicide involontaire.

Bientôt un procès et de la colère pour les proches de la victime. Sa mère, Élisabeth Quissac représentée par Me Antoine Vey, ne décolère pas des négligences qui ont entrainé la mort de sa fille. Au micro de RTL, elle dénonce l'incompétence des policiers qui l'accompagnaient au moment du drame : "J'attends ce procès depuis cinq ans, pour avoir des réponses. Je veux qu'ils soient sanctionnés et qu'ils ne fassent plus partie de la police."

Comme l'a révélé Le Parisien, les juges d'instruction ont ordonné le 6 avril la tenue d'un procès pour homicide involontaire. L'ordonnance des magistrats, consultée par RTL, est sévère. Elle accable le chef de bord et le policier plongeur mis en cause. Sous leur supervision, la plongeuse devait récupérer une pierre au fond de l'eau, alors que le courant affichait le double du débit hivernal habituel, après le passage de la tempête Eleanor, sur un site particulièrement dangereux, en face de la cathédrale Notre-Dame. Les juges estiment que l'exercice n'aurait pas dû être proposé à de jeunes recrues.



"Un accident dramatique" selon l'avocat d'un des policiers

Le danger manifeste de l'exercice, le niveau insuffisant de la plongeuse et les mauvaises décisions prises lors de la tentative de sauvetage... Les magistrats ont dressé une longue liste de manquements à charge contre les policiers expérimentés. Les avocats des deux hommes contestent cette ordonnance. Il s'agit d'abord, selon eux, "d'un accident dramatique".

"Nous contestons toute faute", a commenté auprès de RTL, Me Laurent-Frank Liénard, l'avocat d'un des policiers. "Mais ce n'est parce que c'est un accident dramatique qu'il faut à tout prix un coupable et inventer des fautes qui n'existent pas. Nous le démontrerons lors de l'audience." À cette heure, la date du procès n'est pas encore fixée.



