"Pour les autorités et pour la société dans son ensemble, il est aujourd'hui nécessaire de mettre un terme définitif" à la guerre en Ukraine. Dans une vidéo diffusée sur Telegram et repérée par nos confrères de TF1, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, s'est dit favorable à la fin des "opérations" en Ukraine, lancées le 22 février 2022.

Selon Evguéni Prigojine, il s'agirait du "scénario idéal". Et pour cause, il estime que les forces russes ont "anéanti un grand nombre de combattants des Forces armées ukrainiennes et nous pouvons déclarer que les objectifs sont atteints", a-t-il assuré. Dès lors, l'Ukraine aurait tout à perdre si la Russie mettait fin à la guerre sous peu, car, "ces territoires, qui sont aujourd'hui sous le contrôle de la Russie, peuvent rester à sa disposition pendant des années", selon le patron de Wagner.

Une décision qui pourrait également, selon Evguéni Prigojine, permettre d'éviter "une révolte populaire", même si "rien ne menace" la "puissance suprême de la Russie".



