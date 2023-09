DOCUMENT RTL - Chauffeur tué à Bayonne : "Philippe a été massacré au sol, son visage était fracassé", lâche son épouse

Ce 5 juillet 2020, Phillipe Monguillot, 59 ans, part en service, à Bayonne. "Je le revois bien habillé, tout propre. Il sentait bon, comme d'habitude", se souvient son épouse au micro de RTL. "À 18h58, je lui envoie des messages. Il me répond. On me l'achève dix minutes plus tard", poursuit Véronique.

Que s'est-il passé ? En cet été post-confinement, Philippe a repéré au fond du bus deux passagers chahuteurs, sans ticket et sans masque. Elle raconte la suite : "Mon mari est à son volant. Il n'est sûrement pas serein. Il n'a jamais été violent. Il a pris des insultes. Il y a des témoignages, je n'invente rien." Pour Véronique, "il y a eu l'insulte de trop."

Les mots précèdent les coups. Son mari frappe le premier, un coup de tête asséné à l'un des hommes. Des témoins le disent. Une vidéo le confirme. L'altercation descend ensuite sur le trottoir. Le quinquagénaire se retrouve à terre. "Il a été massacré au sol. Ils se sont défoulés au niveau de la tête, son visage était fracassé", lâche son épouse. Philippe est en état de mort cérébral.

Cinq jours plus tard, le coup de fil fatal. "On me dit : 'le staff s'est réuni. Il serait déraisonnable de continuer les soins.' Je l'ai laissé partir." Et de poursuivre : "Ils n'ont pas fait une bêtise. Ils ont tué un chauffeur de bus, un époux, le papa de mes filles." Pour elle, la justice doit donner "une peine exemplaire."

Les deux individus se trouvaient en état de récidive légale au moment des faits, en raison de condamnations délictuelles antérieures. Ils encourent jusqu'à vingt ans de prison.

