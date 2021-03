publié le 07/03/2021 à 13:02

Plus de deux mois après la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, cette l’infirmière de 33 ans reste introuvable malgré l’enquête et les battues. Stéphanie Bessière, une habitante de la commune voisine de Gaillac, a participé à plusieurs d’entre elles. Désormais, elle poursuit ses recherches de son côté. Aujourd’hui, comme chaque dimanche, elle sera à l’affût du moindre indice lors de sa randonnée.

Cette histoire la touche beaucoup : "Me dire que ces petits bouts de chou, juste avant Noël, ils se sont retrouvés sans leur maman, ça doit être interminable. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse la battue dans un premier temps puis ensuite je me suis dit 'pourquoi pas continuer ?'"

"En général, je vais toujours dans un rayon de 20 kilomètres autour de Cagnac, j'ai décidé pour cette fois-ci de retourner aux sources. On va refaire tout le gros espace boisé de Cagnac-les-Mines. Le moindre petit papier qui traîne peut être important, ça peut être un vêtement, un objet. faut vraiment avoir l'œil partout et puis être curieux", explique-t-elle au micro de RTL.