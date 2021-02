Delphine Jubillar : la nuit de la disparation, son mari cherchait à la faire "rentrer"

publié le 03/02/2021 à 17:30

"Dis à Delphine de rentrer" : voici le SMS qu'aurait envoyé Cédric Jubillar à une de ses voisines, amie de son épouse Delphine. Un message reçu à quatre heures du matin dans la nuit du 15 au 16 décembre, moment de la disparition de la jeune infirmière.

C'est ce que révèle Me Philippe Pressecq, l'avocat des cousines et amies de Delphine Jubillar, dans un entretien accordé à Paris Match et publié le 1er février. L'avocat poursuit que la voisine et amie de la disparue lui a ensuite indiqué qu'elle ne se trouvait pas avec son épouse. Selon lui, "la déclaration de la disparition semble sincère". "Si cela était une mise en scène pourquoi le faire à 4h du matin surtout que dans cette hypothèse l’auteur supposé aurait plutôt besoin de temps pour effacer des traces", s'interroge-t-il.

Delphine Jubillar a été aperçue pour la dernière fois le 15 décembre dans le Tarn. La piste criminelle est pour l'heure privilégiée. Un mystérieux message est apparu sur son compte Facebook le 14 janvier 2021, suscitant l'incompréhension de ses proches et du public.