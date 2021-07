Le 16 décembre 2020, vers 4 heures du matin, la gendarmerie du Tarn reçoit un appel signalant une disparition. Cédric Jubillar indique s'être rendu compte que son épouse, Delphine, une infirmière de 33 ans, n'occupait plus leur maison située à Cagnac-les-Mines, près d'Albi.

Une patrouille de la gendarmerie se rend au domicile familial. En pyjama, Cédric Jubillar les attend et explique ne plus avoir de nouvelles de sa femme avec qui il était en instance de divorce. Seules indications à ce stade : la disparue n'a pas pris sa voiture, mais est partie avec sa doudoune blanche et a emporté son téléphone portable qui ne répond pas. Une enquête pour "disparition inquiétante" est aussitôt ouverte par le parquet d'Albi.

Cédric Jubillar a rapidement été considéré comme un potentiel suspect aux yeux des enquêteurs. Il va être conduit à Castres pour des vérifications. Le médecin qui l'examine ne note aucune trace suspecte sur le corps. Pas de coups, ni de blessure. Le 24 décembre le domicile est perquisitionné, mais les enquêteurs ne trouvent rien.

Cédric Jubillar est finalement arrêté sur son lieu de travail le 16 juin. Deux jours après, il est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Depuis, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses en Haute-Garonne et continue de nier avoir tué son épouse. Sa demande de remise en liberté a été refusée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. La décision est motivée par plusieurs indices en possession des enquêteurs qui incriminent la responsabilité de Cédric Jubillar dans la disparition de l'infirmière.