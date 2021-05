Meurtre de Sabine Guyot : 16 ans de mystère

publié le 11/05/2021 à 21:10

EMISSION EN PARTENARIAT AVEC LA VOIX DU NORD

Le 2 mai 2005, un couple arrête sa voiture sur le bas-côté de la départementale 937, lieudit la Targette, au nord d'Arras pour promener son chien. L'homme aperçoit un tas de boue fumant. Il s'approche et découvre que la terre est encore tiède et dégage une odeur d'essence. Il aperçoit finalement un pied qui dépasse. Les gendarmes sont immédiatement prévenus.

Ils découvrent que c'est bien un corps humain carbonisé qui se trouve là. Les premiers enquêteurs gèlent la scène de crime et interdisent tout accès jusqu'à l'arrivée des experts scientifiques. Mais aux alentours de 13 heures, un violent orage d'abat sur le secteur et provoque beaucoup de dégâts. Les enquêteurs collectent des mégots, relèvent les traces pneumatiques et tentent de protéger la scène en posant des planches. La victime est non-identifiée pour le moment, mais la légiste songe spontanément au corps d'une adolescente entre 15 et 17 ans.

Les enquêteurs et le procureur sont bien décidés à faire au plus vite toute la lumière sur ce crime. Ils ignorent comment a succombé la victime : étranglé, poignardé ou tuée par une arme à feu ? Impossible de le dire tant la dépouille a été réduite en cendres. Il faudra six semaines pour qu'un nom soit enfin posé sur la victime de la départementale 937 : il s'agit de Sabine Guyot, 21 ans.

Si vous avez des informations sur le meurtre de Sabine Guyot, vous pouvez contacter les gendarmes en charge du dossier au 07.78.68.0814 ou par mail : appelatemoinsabine@gmail.com

Nos invités

Samuel Cogez, journaliste à la Voix du Nord

Jean-Pierre Valensi, ancien procureur d'Arras

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.