Disparition de Delphine Jubillar : la détresse des amies de la jeune femme

publié le 26/03/2021 à 17:19

Tandis que l'infirmière de 33 ans qui a disparu depuis maintenant plus de trois mois de son domicile, des amies de Delphine Jubillar ont improvisé une nouvelle battue ce jeudi 25 mars dans le secteur de Cagnac-les-Mines.

Parmi les organisatrices de la battue de jeudi, Emy, une des amies les plus proches de Delphine, qui parle de sa vie totalement à l’arrêt depuis des jours, relate France Bleu. "La nuit, on réfléchit et la journée, on cherche. C’est tout ce qu’on peut faire. Et on fait ça depuis trois mois. On fait tout le Tarn. Partout où on peut aller, on fait. La vie en ce moment est en stand-by. On ne sait pas quoi faire. C’est de ne pas savoir. On a envie de la retrouver. Ça fait trois mois, mais ça ne fait aussi que trois mois. Alors on a espoir de la retrouver, de la retrouver en vie."

À ce stade, toutes les hypothèses sont envisageables, sauf une que rejette catégoriquement Laurent Nakache Haarfi, l'avocat des frères et soeurs de Delphine Jubillar : "En aucun cas il n'est possible pour eux qu'elle laisse ses enfants seuls pour refaire sa vie ou autre chose. C'est inimaginable pour mes clients. Sa vie était centrée autour de ses enfants".

De son côté, le mari de Delphine, Cédric Jubillar, sait qu'il apparaît aux yeux de beaucoup comme le suspect numéro 1. Mais ces accusations, qui reposent d'abord sur le contexte de séparation du couple ne sont à ce jour appuyées sur aucune preuve.