publié le 11/03/2021 à 13:25

Cela fait près de trois mois que Delphine Jubillar a disparu. Elle a quitté son domicile en pleine nuit à Cagnac-les-Mines et le mystère ne se dissipe pas. Son mari, Cédric, va être convoqué par le juge d'instruction. Ce sera à la mi-avril, en tant que partie civile, d'après Actu Toulouse. Hier avant la confirmation de cette audition, déjà, son avocat Maître Jean-Baptiste Alari, souhaitait qu'elle ait lieu.

"C'est un événement important et même fondamental, explique-t-il, car c'est également le moment ou nous allons avoir accès à une partie de la procédure. Enfin, ces accusations anonymes, nous pourrons enfin nous en défendre. On ne peut pas répondre à des accusations pareilles. C'est peut être le début d'une nouvelle phase."

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Le taux d'occupation des lits en réanimation est préoccupant en Île-de-France. Le ministre de la Santé Olivier Véran devrait annoncer cet après-midi des transferts de patients.

Mort d'Alisha - Pour son avocat, l'adolescent soupçonné du meurtre avec préméditation de la jeune Alisha lundi a pris conscience de son acte. "Il pensait qu'elle allait nager et revenir", explique-t-il sur RTL. Les deux adolescents sont en prison, dans le quartier mineur d'une maison d'arrêt d'Île-de-France. L'accès à l'enseignement est garanti.

Prestations sociales - Une proposition de loi est présentée au Sénat afin de mieux vérifier les fraudes et d'agir contre les "fraudeurs professionnels". Il s'agit d'éradiquer des fraudes à plus grande échelle que celles au RSA souvent dénoncées, des couples qui se déclarent célibataires et inversement, par exemple.