"Gilets jaunes" : Dieudonné aperçu près des Champs-Élysées

publié le 01/12/2018 à 17:21

Depuis le début de la mobilisation des "gilets jaunes", de nombreuses personnalités ont apporté leur soutien aux manifestants. Ce samedi 1er décembre, alors que des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre à Paris, Dieudonné a été aperçu près des Champs-Élysées, où les violences ont fait rage.



L'humoriste controversé, vêtu d'un gilet jaune, a posté plusieurs photos de lui sur Twitter. "Paralysons les administrations de l'État et le gouvernement et les chaînes TV et Radios de propagande qui ne cessent de nous mentir depuis plus de 20 ans", a-t-il écrit. Dieudonné a également appelé les manifestants au calme.

>> Suivez la situation en direct.

Les affrontements entre les "gilets jaunes" et les policiers ont commencé dès le matin aux alentours de 9 heures sur le rond-point de l'Étoile. À 17 heures, plus de 180 personnes ont été interpellées et au moins 80 ont été blessées dont 14 parmi les forces de l'ordre.

Dieudo rassemble !!! Poignées de main avec La police et Quenelles avec le peuple !! ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/2Mx6PqjILQ — Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) December 1, 2018