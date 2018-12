et Raphaël Bosse-Platière

publié le 01/12/2018 à 18:53

"Incontestablement, le gouvernement porte une responsabilité dans l'aggravation de la situation et la situation insurrectionnelle dont on peut voir les images ce soir à Paris", a estimé Marine Le Pen au micro de RTL, après les scènes de violence survenues dans la capitale samedi 1er décembre.



La présidente du Rassemblement nationale évoque son "dégoût" et accuse l'exécutif d'avoir "jeté des gilets jaunes pacifiques contre des uniformes bleu marines de nos forces de l'ordre".

Dès le début de la matinée, le troisième rassemblement des gilets jaunes dans la capitale s'est transformé en affrontement avec les forces de l'ordre. Marine Le Pen dénonce "des casseurs, tout le temps les mêmes, des milices quasiment professionnelles de l'anarchie".