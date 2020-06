publié le 08/06/2020 à 00:30

Pendant la cérémonie au mémorial Iron Mike, à Sainte-Mère-Église, dans le département de la Manche, samedi 6 juin, un drone qui filmait l’événement a reçu des coups de fusil. Peu après 16 h, un drone qui filmait l’événement a reçu des coups de fusil.



"Peu après 16 h, pendant la cérémonie au monument Iron Mike, on a tous entendu une détonation et on a vu les gendarmes se déployer autour des marais pour vérifier ce qui se passait", raconte un témoin au quotidien régional Ouest-France.

"Il n’est pas tombé mais il a en partie perdu son système de navigation. J’ai réussi à le ramener manuellement, de façon sécurisée par rapport aux personnes qui se trouvaient là. Mais le drone est hors d’usage. J’ai dû en commander un neuf pour pouvoir continuer mon activité", raconte celui qui filmait avec le drone, Sylvain Corbin, de la société Manche Drones Production. Une plainte a été déposée, "j’espère être remboursé."