publié le 05/06/2020 à 21:12

Audrey, 29 ans, et Benoît, 28 ans, se sont mariés il y a trois ans, après dix ans de vie commune. Leur fille Aurore, est âgée de 5 ans à l’époque. Ils emménagent en juin 2019 à Rémauville (Seine-et-Marne) et se lancent dans un nouveau projet de vie. Mais un an après leur mariage, Audrey est emportée par une infection post-opératoire, après dix jours de coma. La mère de Benoît, Pascale, 63 ans, soutient son fils et sa petite fille et prévoit de se rapprocher d’eux. Mais, le 30 mai 2020, Pascale et Aurore trouvent la mort dans un accident de la route, près de Poligny, racontent les gendarmes dans une série de tweets.

Et l'histoire de Benoît n'a visiblement pas ému que les gendarmes. En quelques heures, la cagnotte a commencé à grimper très rapidement. Ce vendredi 5 juin à midi, quelque 340 participants avaient déjà permis de récolter 6.856 euros.

Le 29 septembre 2018, Audrey (29 ans) et Benoît (28 ans) se marient après dix années de vie commune. Leur petite Aurore (5 ans à l'époque) est toute fière de porter leurs alliances. — Gendarmerie de la Seine-et-Marne (@Gendarmerie_077) June 5, 2020