Crash de la Germanwings : qui était Andreas Lubitz, le copilote suicidaire et meurtrier ?

Crédit : OFF / AFP

PORTRAIT - Qui était Andreas Lubitz, copilote suicidaire et meurtrier de la Germanwings ?

PORTRAIT - Qui était Andreas Lubitz, copilote suicidaire et meurtrier de la Germanwings ?

C’est l’histoire d’une passion qui vire à l’obsession, une obsession qui devient une psychose. Andreas Lubitz ne vivait que pour voler, jusqu’à en devenir fou, halluciné, suicidaire... et meurtrier.

Andreas est décrit comme un garçon sympathique, intelligent mais totalement monomaniaque. Les murs de sa chambre sont tapissés de photos d’avion. Il aurait effectué ses premières sorties aériennes à 9 ans, avec l’aéroclub de Sisteron, à quelques dizaines de kilomètres de l’endroit où s’est écrasé l’A320 de la Germanwings qu'il pilotait le 24 mars 2015.

Certains le disent "obsédé par les Alpes". On refait l’histoire, peut-être… Ce qui est sûr, c’est qu’à 14 ans seulement, il s’inscrit au club de vol à voile, tout près de chez lui. C’est là qu’il pilote ses premiers planeurs. Il est doué, motivé comme personne, très vite il aligne jusqu’à dix vols par jour. En apparence, c’est un jeune comme les autres.



Le Bureau de l’aviation civile américaine le déclare inapte au vol

L’amoureux des avions s’inscrit à l’école de pilotes de la Lufthansa, à Brême et il part ensuite en stage à Phoenix, en Arizona. Et c’est là qu’il connaît sa première dépression. Pendant cet épisode, il rédige des notes, une sorte de journal que l’on retrouvera dans ses ordinateurs. Il y décrit ce qu'il appelle "la période la plus sombre de sa vie".

Le Bureau de l’aviation civile américaine le déclare "unfit to fly", inapte au vol. C’est un choc… Son apprentissage est stoppé net, retour à Montabaur, chez ses parents en Allemagne. La pause dure 18 mois. Puis il retente sa chance au centre de la Lufthansa à Phoenix, et cette fois c’est la bonne.

En 2010, il obtient sa licence de pilote pour les vols commerciaux. Seule ombre au tableau : sur son brevet, il y a une mention restrictive. Il est "SIC", "second in command", c'est-à-dire qu’il est cantonné à la fonction de copilote, pas question de jouer les commandants de bord. C’est une frustration, mais l’objectif est atteint : Andreas Lubitz peut enfin piloter.

Lubitz est rongé par l’angoisse, il ne dort plus

Il peut, mais il va encore attendre. Le jeune homme accepte un job de steward, une façon de mettre un pied chez Lufthansa, avec l’espoir d’évoluer ensuite. Stratégie gagnante : en 2013, il est intégré comme copilote chez Germanwings, une filiale low-cost. Cette fois ça y est, il réalise son rêve. Cinq ans après sa dépression, Lubitz va bien. Il vit à Düsseldorf avec sa compagne, Kathryn. On le dit plutôt calme, drôle, très entouré. Il est adepte du semi-marathon, il sort en boite, il écoute de la musique pop. Un jeune homme normal, sans histoire.

Mais fin 2014, le voilà victime d’un trouble mystérieux : le jour, un voile sombre restreint son champ visuel et la nuit, des halos apparaissent autour des points de luminosité. Un premier examen le laisse KO : c’est un début de DMLA, une maladie dégénérative qui peut rendre aveugle. Ce diagnostic est vite contredit par d’autres spécialistes mais le mal persiste et Lubitz est rongé par l’angoisse, il ne dort plus.

Dans les trois mois qui suivent, il consulte une trentaine de médecins, généralistes, ophtalmos, ORL, psy… Il cumule les ordonnances : somnifères, antidépresseurs et anxiolytiques. Toutes ces consultations aboutissent à la même conclusion : Andreas Lubitz a bien un problème, mais cela ne vient pas des yeux, c’est dans la tête.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.