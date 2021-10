Corse : Vincent Dorado, un meurtre de sang-froid

Le 18 janvier 2016, un couple et leurs enfants perçoivent des bruits sourds et puissants venant de la maison mitoyenne. Celle de leur voisin et ami Vincent Dorado. La voisine se précipite dehors et voit que la porte d'entrée du professeur est grande ouverte. Son corps gît, allongé sur le dos dans l'entrée. Il y a beaucoup de sang. Les secours sont immédiatement alertés, mais ils ne peuvent que constater son décès.

Les médecins légistes établissent que la victime a reçu deux projectiles qui ont provoqués une hémorragie massive. C'est une arme de calibre 12 à canon lisse qui a été utilisée et la munition utilisée est de la chevrotine, notamment utilisée pour la chasse au gros gibier. Les gendarmes ne trouvent aucun indice, seul un bout de cartouche est retrouvé.

L'arme du crime n'est pas sur place et la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est vite exclue. Personne n'a rien vu dans le voisinage. Pour les enquêteurs, à ce stade, impossible d'échafauder une explication sur le crime de Vincent Dorado.

Retrouvez l'affaire Vincent Dorado, mercredi 28 septembre à 21h05 dans l'émission Appel à témoins sur M6.

Si vous avez des informations sur le meurtre de Vincent Dorado, vous pouvez appeler le 0800 10 11 21 ou envoyer un mail : appelatemoinsM6@interieur.gouv.fr

