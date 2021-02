Coronavirus : bloqués à l'étranger, des expatriés français attaquent l’État

publié le 08/02/2021 à 20:39

La situation devient délicate voire insoutenable pour eux. "Sauf motif impérieux", les voyageurs en provenance d'un pays situé hors de l'espace européen sont interdits d'entrée en France depuis le dimanche 31 janvier dernier et cette décision concerne également les ressortissants français expatriés dans un pays situé hors de l'Union européenne.

Comme le rapportent Le Figaro et LCI, plusieurs Français concernés par cette interdiction ont décidé de saisir le Conseil d'État, estimant cette décision injuste. Sur les réseaux sociaux, le hastag #JeVeuxRentrerChezMoi a été créé et une pétition, qui a recueilli plus de 12.000 signatures, a été mise en ligne pour réclamer "le retrait de la décision discriminatoire interdisant l'entrée et la sortie des Français de leur propre pays".

Cette pétition cite également l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : "Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays". Le sénateur des Français établis hors de France, Damien Regnard (LR), a regretté sur Twitter que "La France est probablement le seul pays au monde à interdire à ses ressortissants établis hors de France de rentrer chez eux". Il dénonce une situation "discriminatoire, intolérable, injuste".