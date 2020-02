Compteur Linky : "Un espion à domicile", fustige un avocat

publié le 25/02/2020 à 09:10

Le compteur Linky continue de cristalliser beaucoup de colère et d'appréhension de la part de nombreux Français. Pour faire respecter le refus du compteur communicant Linky, des avocats s’apprêtent à lancer une action collective devant le tribunal judiciaire contre Enedis après avoir réuni près de 12.500 signatures de citoyens opposés à ce produit.

C'est notamment le cas de Me Christophe Lèguevaques, avocat et créateur de la plateforme MySmartCab, qui permet d'entreprendre des actions collectives de la part des consommateurs, et qui estime qu'il est primordial de "permettre aux consommateurs de voir leur liberté de choix respectée".

Selon lui, les Français sont harcelés par Enedis qui "leur envoie un grand nombre de messages téléphoniques, des salariés qui se présentent chez eux pour installer le compteur et des courriers". Il ajoute qu'ils "essayent de violer le domicile des personnes en ne respectant pas leur choix".

"Une rupture de l'égalité des droits"

Cette attaque en justice contre le compteur s'explique par deux principaux arguments : "le premier concerne la santé et une minorité de personnes, les "électro-sensibles", qui sont impactées par les ondes et le courant porteur en ligne (CPL) présents dans les compteurs Linky [...] et ensuite il y a les data, qui concerne plus de monde, et le compteur espionne le mode de consommation des utilisateurs pour vendre ces informations à des compagnies d'assurance ou pharmaceutique".

Il explique que cette initiative est "obligatoire" parce qu'Enedis est "une émanation d'EDF, qui lui-même est en relation très forte avec l'État". Me Christophe Lèguevaques déplore que "parmi les points sensibles dans ce dossier, on a une rupture de l'égalité des droits entre les consommateurs et Enedis".

La pétition mise en ligne au mois de novembre qui a déjà rassemblé près de 12.500 signatures, dont 82% devraient suivre l'action collective selon un sondage, permet à tous les consommateurs de se joindre à cette action.