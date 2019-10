publié le 15/10/2019 à 16:02

C'est une attaque d'une rare violence dont a été victime un septuagénaire de Ligny-en-Barrois (Meuse) lundi 14 octobre. Comme le rapportent nos confrères de France 3 Grand Est, la victime a été agressé et volé par des individus s'étant fait passer pour des agents Enedis.

C'est grâce à ce stratagème que les suspects ont réussi à pénétrer dans le domicile de leur cible sans éveiller de soupçons. L'Est Républicain raconte la scène : "Un individu porteur d’une tenue et d’un casque laissant penser et se présentant comme un agent d’Enedis a d’abord sonné à la porte de son habitation". Mais une fois le portail ouvert, "trois complices gantés et encagoulés" se sont rués sur l'homme âgé de 74 ans, avant de le ligoter et de le bâillonner sur une chaise à la cave.

Selon France 3, un autre homme est resté à l'extérieur de la maison, sans doute pour faire le guet. À l'intérieur, ses complices se sont alors livrés à un déchaînement de violence contre le propriétaire : les coups se sont succédés au niveau du visage, du corps et en particulier des genoux. Une scène qui aurait duré entre "15 et 20 minutes" selon le substitut du procureur Bruno Fleury cité par L'Est Républicain.

Les malfrats ont ensuite dérobé le coffre-fort du septuagénaire avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule volé conduit par le 5e individu. La voiture a été retrouvée quelques heures plus tard, brûlée, dans le département voisin de Meurthe-et-Moselle.

La victime a quant à elle trouvé la force de défaire elle-même ses liens deux heures plus tard et d'appeler les gendarmes. Elle a été transportée aux urgences de Bar-le-Duc mais son pronostic vital n'est pas engagé, et ne l'a jamais été, précise Bruno Fleury.