Comment Benalla et Crase ont pu se parler plus d'une heure au palais de justice

publié le 25/02/2019 à 07:23

Un cafouillage au sein du palais de justice de Paris a conduit à laisser Alexandre Benalla et Vincent Crase dans un box commun, pendant une heure, sans interdiction de communiquer, et cela le jour de leur placement en détention, le 19 février, d’après les informations recueillies par RTL.



Une source proche du dossier qualifie la situation d'"ubuesque" car les deux hommes, interdits de se voir par la justice, étaient justement convoqués pour avoir violé leur contrôle judiciaire en juillet dernier, d’après les enregistrements d’une conversation clandestine diffusée par Mediapart. La présidence du tribunal a opposé un "pas de commentaire" aux questions de RTL.

La scène s'est déroulée au 9e étage du palais de justice vers 14 heures mardi dernier. Alexandre Benalla et Vincent Crase sont alors censés être sous main de justice, c’est-à-dire menottés et détenus, en attendant la décision du juge des libertés sur leur éventuel départ en prison.

Un mail pas transmis aux personnes concernées

Seulement voilà, le mail qui transmet les consignes des magistrats n’a pas été envoyé, et les policiers qui escortent les deux comparses n’ont pas d’instructions. Les deux hommes sont donc placés dans un box commun destiné aux entretiens avec les avocats. Et comme leur interdiction de communiquer n’a pas non plus été spécifiée ils échangent, ils parlent pendant plus d’une heure.



C’est seulement vers 15 heures, une fois la bourde réalisée par les magistrats, que les deux amis ont été proprement menottés et séparés avant de finalement partir en détention dans la soirée.