publié le 28/03/2019 à 18:12

Un héros déchu. Le joueur vedette des jeux télés Christian Quesada, vainqueur incontesté des "12 coups de midi", qui lui ont rapporté plus de 800.000 euros, a passé la nuit en prison. Ce mercredi 27 mars, il a été mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Les gendarmes en ont retrouvé quelques milliers dans ses ordinateurs. Dans son village, à Hauteville (Ain), dans les montagnes du Jura, il est une gloire locale. Les habitants n'osent y croire.



Dans le petit lotissement où réside Christian Quesada depuis des années, à la sortie de la commune, les volets restent clos et le jardin mal entretenu. Les voisins sont sous le choc, même s'ils ne fréquentaient guère cet homme solitaire et peu sociable. "Il restait discret, alors qu'il a gagné, il est devenu une star", raconte une voisine. "Il n'a pas changé de comportement. Si nos regards se croisaient, il disait bonjour et il acceptait de nous signer des autographes sans aucun problème. Alors on est secoués. C'est vrai que c'est perturbant, nos enfants jouaient dans le lotissement... On discute avec les voisins et on ne comprend pas."

Dans le petit tabac-presse, tous les quotidiens locaux se sont arrachés. L'information a rapidement fait le tour du village. "On ne peut être que choqué", raconte un habitant. "Oui, c'est peut-être la vedette locale, mais c'est une personne comme une autre. Il ne faut pas le lyncher tout de suite. Il faut qu'on lui laisse sa chance, sa deuxième chance puisque la première était de gagner le jeu. Il faut qu'il se fasse soigner."

Christian Quesada a été placé à l'isolement pour sa sécurité. Sa fortune télévisuelle pourrait attirer les convoitises.