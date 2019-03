publié le 28/03/2019 à 18:28

Christian Quesada a déjà été condamné avec sursis à deux reprises, dans les années 2000. Une des condamnations reposait sur des faits de détention d'images pédopornographiques. Selon Le Parisien, Christian Quesada aurait été impliqué dans trois affaires au total, en 2001, 2003 et 2009 pour des faits de corruption de mineurs, de détention d'images pédopornographiques et d'exhibition.



Depuis hier, il est de nouveau mis en examen. La vedette des jeux télévisés aurait reconnu les faits en garde à vue. Il faut dire que les perquisitions à son domicile ces deux derniers jours dans l'Ain, ont été fructueuses. Les gendarmes ont retrouvé dans ses ordinateurs des milliers d'images et de vidéos compromettantes, ainsi que des documents qu'il aurait diffusés sur des réseaux.

Christian Quesada est également poursuivi pour corruption de mineurs. C'est une jeune fille qui est à l'origine des poursuites. Cette dernière l'aurait dénoncé il y a un an et demi. À ce jour, le vainqueur incontesté de l'émission Les 12 Coups de midi sur TF1 a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire vient d'être ouverte.