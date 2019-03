publié le 29/03/2019 à 13:50

Depuis mercredi 27 mars 2019, l'ancien champion des 12 Coups de midi, émission diffusée sur TF1, a été mis en examen et écroué pour "corruption de mineur" et "détention d'images pédopornographiques", comme le révélait RTL le jour même. Selon nos informations, Christian Quesada aurait été placé à l'isolement pour la durée de son incarcération.



Cette décision a été motivée pour deux raisons liées à sa sécurité : tout d'abord, le motif de sa mise en détention est délicat à gérer au sein d'une prison et, ensuite, celui que l'on surnomme le "Maître de midi" est à la tête d'une fortune qui pourrait lui valoir un possible racket de la part des autres détenus. La sécurité de sa détention provisoire qui devrait durer plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, fait donc l'objet d'une attention particulière.



Les dernières informations de RTL révèlent un passé trouble du grand champion qui avait déjà été condamné avec sursis à deux reprises, dans les années 2000. Une des condamnations reposait également sur des faits de détention d'images pédopornographiques. Pour l'heure, les enquêteurs soupçonnent une appartenance à un réseau. Christian Quesada aurait partagé de nombreux fichiers.