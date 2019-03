Christian Quesada était "blacklisté" des "Chiffres et des lettres"

publié le 30/03/2019 à 13:47

Après la mise en examen de Christian Quesada pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques", Patrice Laffont, ancien animateur des Chiffres et des lettres a révélé au Parisien qu'il avait à l'époque "blacklisté" le candidat après sa participation au jeu culte de France 2 à la fin des années 80. Le présentateur, devenu aujourd'hui producteur, explique qu'il avait des doutes sur le profil de l'ancien champion des 12 Coups de midi.



"À l'époque, des bruits couraient sur lui", explique Patrice Laffont au quotidien, qui n'a pas été surpris par l'incarcération de Christian Quesada. "Je ne le sentais pas, ce type. C’est un emmerdeur, un personnage sulfureux et un manipulateur extraordinaire. Il voulait revenir une nouvelle fois dans l’émission, mais j’ai fini par l’écarter", poursuit-il.

Selon Le Parisien, Patrice Laffont aurait fait part cet été à Jean-Luc Reichmann, de la face cachée de Christian Quesada. L'animateur des 12 Coups de midi, qui a récemment exprimé sa colère sur les réseaux sociaux, était alors "tombé des nues".