publié le 01/04/2019 à 03:18

Aucun projet de film sur la vie de Christian Quesada n'était prévu. Le plus grand gagnant de jeux télévisés en France avait publié une autobiographie en 2017 dont il avait annoncé une adaptation au cinéma pour la fin 2019. Il aurait même entretenu le suspense sur l'acteur "très connu" qui incarnerait son rôle. Selon les informations du Parisien, sa maison d’édition "Les Arènes" n’avait "aucun projet audiovisuel" en cours.



Une affirmation confirmée par le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) auprès du Parisien. L'organisme a assuré qu’aucune déclaration n’avait été faite aux registres du cinéma et de l’audiovisuel. À la suite de la mise en examen ce mercredi 27 mars de l'ancien champion des "12 Coups de midi" pour "corruption de mineur" et "détention d'images pédopornographiques", révélée par RTL, le livre a été retiré de la vente.

Placé à l'isolement pendant son incarcération

Selon nos informations, Christian Quesada aurait été placé à l'isolement pour la durée de son incarcération pour sa sécurité. Le motif de sa mise en détention est d'abord délicat à gérer au sein d'une prison et le fait qu'il soit à la tête d'une fortune de plusieurs centaines de milliers d'euros a fait craindre de possibles rackets de la part des autres détenus.

Pour rappel, l'ancien champion du jeu de TF1 avait déjà été condamné avec sursis à deux reprises dans les années 2000. Une des condamnations reposait également sur des faits de détention d'images pédopornographiques. Pour l'heure, les enquêteurs soupçonnent une appartenance à un réseau.