et AFP

publié le 25/03/2019 à 13:34

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a annoncé ce lundi 25 mars qu'il portait plainte contre Facebook France et Youtube France pour avoir diffusé la vidéo du massacre de 50 fidèles à Christchurch, en Nouvelle Zélande par Brenton Tarrant, un extrémiste australien âgé de 28 ans.



Le CFCM porte plainte pour "diffusion de message à caractère violent incitant au terrorisme ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d'être vu ou perçu par un mineur", selon la plainte envoyée lundi au procureur de la République de Paris.

Le terroriste a diffusé son massacre en direct sur Facebook, dans une vidéo longue de 17 minutes. Le document s'est ensuite propagé sur de nombreux sites, notamment YouTube, Instagram (propriété de Facebook) et Twitter, dans son intégralité ou via des extraits. De nombreux internautes à travers le monde entier ont été choqués de cette large diffusion et se sont interrogés sur l'efficacité des outils de modérations des réseaux sociaux.

Plus d'informations à suivre sur rtl.fr...