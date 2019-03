publié le 16/03/2019 à 01:52

Au lendemain des attentats de Christchurch, le tireur présumé avait rendez-vous au tribunal. Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans, principal suspect dans la tuerie perpétrée vendredi 15 mars dans deux mosquées de la ville néo-zélandaise, a été inculpé pour meurtre.



Ce dernier était apparu menotté et vêtu de la chemise blanche des prisonniers pour une brève audience à laquelle seule la presse pouvait assister, pour raisons de sécurité. L'ancien instructeur de fitness, un militant d'extrême droite, est resté impassible lorsque son inculpation lui a été signifiée. Il n'a pas demandé de libération sous caution et restera donc en prison jusqu'à la prochaine audience le 5 avril.

Avant de passer à l'action, l'homme, qui se présente comme un blanc de la classe ouvrière aux bas revenus, avait publié sur Twitter un "manifeste" raciste de 74 pages. Il est intitulé "Le grand remplacement", en référence à une théorie complotiste conçue par d'anciens nazis et populaire dans les milieux d'extrême droite selon laquelle les "peuples européens" seraient "remplacés" par des populations non-européennes immigrées.



49 personnes sont mortes

La Première ministre Jacinda Ardern a qualifié de "terroriste" cette double attaque, déplorant l'une des "journées les plus sombres" jamais vécues par ce pays du Pacifique Sud, réputé paisible.



Au total, 49 personnes sont mortes dans cette double fusillade. 41 croyants ont péri à la mosquée al Nour, dans le centre-ville de Christchurch, et 7 autres ont été tués à Linwood. Une 49e victime a succombé à l'hôpital. Parmi les morts figureraient des femmes et des enfants. Environ 48 blessés par balles ont été hospitalisés à l'hôpital de Christchurch, dont de jeunes enfants avec des blessures allant de légères à graves.



Cette tragédie a provoqué une onde de choc en Nouvelle-Zélande, un pays de cinq millions d'habitants dont seuls 1% se disent musulmans. La Nouvelle-Zélande, qui s'enorgueillit d'être un endroit sûr et accueillant, ne recense qu'une cinquantaine de meurtres par an.