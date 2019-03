publié le 21/03/2019 à 13:51

En apparence, c'était la famille américaine idéale. Des enfants heureux qui jouent, se battent avec des sabres-lasers ou cherchent des cookies cachés dans la maison. C'est en tout cas ce que pouvaient voir les quelque 800 000 abonnés de la chaîne YouTube Fantastic Adventures. Car derrière les sourires, la réalité est bien plus sombre. La mère adoptive des sept enfants, Machelle Hackney, 48 ans, a été arrêtée pour maltraitance, le vendredi 15 mars.



La police rapporte que lorsque les caméras étaient à l'arrêt, les enfants, âgés de 6 à 15 ans, étaient privés d'eau et de nourriture, parfois séquestrés pendant des jours dans un placard. Leur mère les recouvrait de gaz poivré et les obligeait à prendre un bain glacé quand ils ne se souvenaient plus de leurs paroles pour ses vidéos. Ils étaient déscolarisés depuis des années.

La mère de famille a été interpellée dans sa maison de Maricopa, dans l'Arizona, après avoir été dénoncée par sa fille biologique.

250 millions de vues

Machelle Hackney avait lancé en 2012 sa chaîne YouTube Fantastic Adventures, sur laquelle elle publiait plusieurs fois par mois des vidéos mettant en scène ses enfants. Elles ont connu un grand succès, jusqu'à dépasser les 250 millions de vues.



La plateforme a refusé de communiquer le montant que ces vidéos avaient rapporté à la mère de famille. Le Washington Post estime cette somme à 2,5 millions de dollars, soit environ 2,2 millions d'euros. Après avoir, dans un premier temps, démonétisé les vidéos, YouTube a décidé de suspendre la chaîne.