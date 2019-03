VIDÉO - Comment Instagram a changé la donne pour le tourisme

publié le 16/03/2019 à 07:12

Paris, à quelques centaines de mètres de la place Pigalle. Sur le terrain de basket, des sportifs et des touristes qui prennent la pause. L'endroit est coloré, photogénique, idéal pour des clichés à poster sur les réseaux sociaux.



"J'ai vu le lieu sur Instagram. J'ai recherché l'adresse et je suis venu ici pour prendre des photos", explique Allon. Le jeune homme est influenceur. Âgé de 16 ans, il compte 19.000 abonnés sur Instagram. Il prend la pause, sa sœur l'immortalise. La séance durera quelques minutes.

"Regarde celle-là elle est pas mal. Elle elle est bien. Tu peux la garder. Celle-là elle est stylée, en plus c'est pris dans l'action. C'est bien, ça fait des likes", ajoute Allon. Postés quelques heures plus tard, les clichés cumuleront plus de 2.000 "j'aime".



Devenir populaire en réalisant des photos sur des lieux tendances : les réseaux sociaux dessinent une nouvelle carte des déplacements touristiques. Il existe même des listes des endroits parisiens les plus prisés, comme ce square privé près de la Tour Eiffel. Conséquences, certains lieux de la capitale sont pris d'assauts et parfois au grand dam des habitants.

Une affluence parfois envahissante

Même chose à l'autre bout de Paris, rue Crémieux. Ils sont nombreux à se prendre en photo et à se filmer dans cette rue aux façades colorées qui donnent à la capitale un côté exotique.

Les abonnés des réseaux sociaux en raffolent. Un cliché ici c'est la garantie de likes ou de "vues", mais de beaucoup de désagrément pour les habitants. Nicolas vit ici. Avec ses voisins, ils ont placardé des affiches "Pas de photos" sur les murs, en vain. Non sans humour, les habitants ont même compilé en ligne les comportements les plus loufoques dont ils sont spectateurs : flash-mob, clip musical...

Du harcèlement touristique

Face à ce qu'ils appellent un harcèlement touristique, les riverains interpellent régulièrement la maire de Paris Anne Hidalgo sur Twitter. La Ville dit avoir pris des mesures. "La Ville a fait retirer la rue du site de l'Office de tourisme. Toutes les demandes de tournage sont également refusées dans cette rue".



Les mesures ne sont pas à la hauteur du phénomène d'après les habitants. Quant à Instagram, l’application de photos la plus populaire, elle n'a pas souhaité faire de commentaires



Mais d'autres lieux au contraire font tout pour attirer ceux qui cherchent les clichés parfaits. La nourriture : c'est le sujet le plus posté et commenté sur Instagram. Chaque fois qu'il vient dans ce restaurant parisien, Jean-Baptiste fait quelques clichés qu'il partage à ceux qui le suivent en ligne. "La beauté des plats est importante, car quand c'est beau c'est déjà bon. Donc du coup ça me tient à cœur que ce soit bien présenté".

Au restaurant, des recettes pensées pour les photos

Ici toutes les recettes ont été pensées pour être prises en photo et publiées sur les réseaux sociaux, comme ces toasts à l'avocats facturés 14 euros. "Plat Instagrammable". L'établissement a ainsi vu les clients changer leur manière de passer commande. "Instagram nous rapporte des clients, les gens me montrent leur portable", explique le serveur.



40% des clients viendraient manger ici, attirés par les images vu sur les réseaux sociaux. Dans la capitale, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Paris est la troisième ville la plus populaire au monde sur les applications de partage de photos.