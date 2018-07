publié le 30/03/2017 à 12:23

La charte comporte douze engagements. En premier lieu, le Conseil français du culte musulman (CFCM) prône la diffusion d'un islam ouvert et tolérant, dit "du juste milieu". L'engagement est donc "de faire preuve, en toutes circonstances, de la rigueur morale, de la courtoisie et de la modération", peut-on lire dans le point 2 de cette charte de l'imam.



Outre l'appel aux respects de tous les citoyens, ce texte met également l'accent sur les "valeurs universelles qui fondent notre République" et sur le "principe de laïcité". Et la charte insiste sur le point numéro 7 : "Des hommes brandissant la religion en étendard ont tué d’autres hommes, dont de nombreux concitoyens. Face à cela, l’Imam réaffirme que Dieu, qui est à l’origine de toute vie, comme il est à la source de tout ce qui est bon, ne saurait être invoqué pour justifier la haine et semer la terreur". Dernier engagement : L'imam appelle les fidèles à élever des prières pour la France à l'occasion du prêche du vendredi.

Aucune obligation pour les imams

Mais dans cette charte, certaines dispositions sont mises en avant afin que l'imam "bénéficie du respect et de la considération". Et pour mener à bien leur mission, des espaces d'échange, des "Conseils des imams", pourraient voir le jour au niveau des villes, des départements ou des régions.

Alors bien sûr toute la difficulté pour le Conseil français du culte musulman sera d'inciter les 2.000 imams de France à signer cette charte. Rien ne les y oblige.. Mais le Conseil espère créer une dynamique. Notamment en poussant les présidents de Mosquée à exiger la signature de la charte avant de recruter un Imam. Objectif : marginaliser les imams auto-proclamés, sans formations théologiques formés et parfois radicaux.