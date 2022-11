Chiot victime d'actes de cruauté : une enquête ouverte contre un couple d'influenceurs

Récupérée par la BAC d'Argenteuil (Val d'Oise), une petite chienne de quatre mois a été confiée à la Fondation Assistance aux Animaux. L'animal a été victime de violences de la part de "ses propriétaires", un couple d'influenceurs nommés Rop et Rocka FrenchRapQueen, qui avaient utilisé l'animal lors d'un clip.

La Fondation écrit dans son communiqué qu'elle a retrouvé l'animal "maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d’acide qu’un vétérinaire diagnostiquera l’après-midi même". Le médecin a dû mettre le jeune chien sous morphine immédiatement. Rebaptisée Hope (espoir en anglais), la chienne a été confiée à une famille d'accueil.

De plus, "le bilan vétérinaire révèlera en plus des plaies et œdèmes visibles, des fractures du crâne, des mandibules, de la hanche, du genou, des doigts de ses pattes et des anciennes fractures sur les côtes et les pattes", peut-on lire dans le communiqué.

La Fondation Assistance aux Animaux a décidé de porter plainte contre ces influenceurs pour sévices graves et acte de cruauté envers un animal de compagnie, mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé et privation de soins. Le parquet de Pontoise a indiqué auprès de BFMTV qu'une enquête pour "acte de cruauté envers un animal est actuellement en cours sous la direction du parquet de Pontoise".

