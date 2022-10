Rémunération, arnaques, rôle... Qui sont vraiment les influenceurs sur les réseaux sociaux ?

L'influenceur et mannequin Baptiste Giabiconi et l'influenceuse française Lea Elui posent lors d'un photocall avant le Etam Live Show 2020 printemps/été 2021

Le sujet du jour. "Tous ces menteurs sont certifiés, j'comprend plus rien", dénonçait Booba dans son dernier titre KOA. Et pour cause, le rappeur français dénonce "l'escroquerie" derrière l'image lissée des influenceurs.

Depuis plusieurs années, l'influence règne en maître sur les réseaux sociaux, floutant les lignes entre passion et marketing. Basé sur l'efficacité de l'influence personnelle, l'émergence de ces influenceurs va de paire avec la création de contenus proposés (vidéos, photos, partenariats) et de la thématique choisie : cosmétique, sport, cuisine, mais aussi jardinerie, musique ou encore dessin.

Quantifier ce phénomène fluctuant n'est pas simple et il est encore difficile de connaître le nombre d'influenceurs en France. Pourtant, si ce monde fascine autant qu'il dérange, il n'en est pas moins un univers à part entière. L'univers en question génère des millions d'euros. Des sommes astronomiques au prix de dérives tels que des arnaques au compte personnel de formation, la promotion de produits défectueux et un manque de transparence vis-à-vis des partenariats rémunérés. Depuis l'été 2022, des polémiques pointent du doigt une irresponsabilité au sein même de l'influence.



Des réflexions éthiques co-construites avec les usagers deviennent alors primordiales. Désormais, l'influence touche à l'ensemble des sujets de société et en particulier chez les jeunes, une communauté très exposée mais surtout démunie de modes d'emploi sur les procédés de l'influence. Aujourd'hui, plusieurs acteurs tels que l'AMF ou l'ARPP se mobilisent en France pour établir une meilleure prévention auprès des consommateurs, former les influenceurs jusqu'à établir des sanctions.

Pourquoi on en parle ? Qu'est ce qui détermine un influenceur ? Comment sont-ils rémunérés ? Qu'est ce que l'influence personnelle ? Comment établir un cadre de l'influence ?



Citation. "Personne actuellement ne maîtrise réellement cette dynamique d'influence interpersonnelle avec à la fois l'influence en tant que créateur de contenu et les usagers qui vont ensuite partager ce que cette création de contenu. La responsabilité est partagée à la fois du côté des propriétaires des réseaux sociaux numériques, mais aussi du côté des usagers", explique Stéphanie Lukasik, docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignante chercheuse à l'Université du Luxembourg.

