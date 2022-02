Maltraitance animale : Kurt Zouma lourdement sanctionné par son club

La vidéo fait énormément réagir depuis lundi soir. On y voyait Kurt Zouma, défenseur français de West Ham, en train de frapper violemment son chat. Issue du réseau social Snapchat, la vidéo publiée par le tabloïd The Sun va coûter cher à l'international tricolore.

Selon ce même quotidien, ainsi que le Daily Mirror et The Times, le footballeur mercredi a reçu une amende d'environ 300.000 euros, soit plus de deux semaines de salaire, la "plus grosse amende possible" pour le club. Mais West Ham n'a pas choisi de le sanctionner sportivement puisqu'il a tout de même été titulaire mardi 8 février en championnat contre Watford. Match durant lequel il a été sifflé par le public.

Kurt Zouma se serait également vu retirer la garde de ses deux chats par une association protectrice des animaux, indique la BBC. "Ils ont été emmenés pour un examen chez un vétérinaire et resteront ensuite sous nos soins pendant que l’enquête se poursuit", a-t-elle communiqué. En France, les associations ont été nombreuses à s'insurger face aux actes du Français, demandant même son exclusion de l'équipe de France.