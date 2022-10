Maltraitance animale : Gérald Darmanin annonce la création d’une division de 15 enquêteurs

Vendredi 28 octobre, le ministère de l'Intérieur a publié une étude selon laquelle les atteintes envers les animaux domestiques (mauvais traitements, sévices graves, atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de l'animal, abandons) ont augmenté de 30 % entre 2016 et 2021.



En France, en 2021, 12.000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, contre 9.200 en 2016. Les premiers animaux victimes de ces atteintes sont les chiens (46 %) et les chats (24 %) et les auteurs sont des hommes à 73 % dont la majorité est âgé de 30 à 44 ans.

Les mauvais traitements (35 %) et les sévices graves (34 %) sont les infractions les plus fréquemment constatées devant les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal (14 %).



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donc annoncé la création d'un nouveau service de 15 enquêteurs policiers et gendarmes, spécialisé dans la lutte contre la maltraitance animale et rattaché à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp).



L'association Stéphane Lamart s'est "réjoui de l'initiative" mais elle a attiré l'attention de Gérald Darmanin sur la formation au droit animalier des magistrats référents, "afin d’éviter de trop nombreux classements sans suite des affaires pourtant avérées de maltraitance animale".

