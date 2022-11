Chine : un marathonien fume un paquet de cigarettes pendant la course

Des vidéos d'oncle Chen, clope au bec en train de courir, font le buzz sur les réseaux sociaux. On peut voir le marathonien vêtu de son maillot orange avec dans la main un paquet doré qu'il n'a pas lâché pendant les plus de 42 kilomètres à parcourir.

Sa performance est pourtant honorable : il a couru les 42 kilomètres en 3 heures et 28 minutes. L'homme, âgé de 50 ans, a fini à la 574e position sur les 1.500 participants à la course. Déjà, en 2018 au marathon de Guangzhou et en 2019 à celui de Xiamen, Oncle Chen fumait son paquet en faisant toujours un temps de 3 heures et demie environ.

Son comportement a beaucoup choqué. Sur le réseau social chinois Weibo, des internautes se sont inquiétés que la fumée ait pu gêner d’autres coureurs. Mais rien, dans le règlement, n’interdisait de fumer… sans doute que les organisateurs n’y avaient même pas pensé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info