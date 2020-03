Sarthe : une femme tuée à coups de couteau, son ex-compagnon suspecté

publié le 03/03/2020 à 02:58

Âgée de 25 ans, Aïcha, qui aurait été poignardée par son ex-compagnon, a perdu la vie au Mans, lundi 2 mars. Le meurtrier présumé est en fuite. La victime vivait en France depuis 2 mois, et était originaire de Guinée-Conakry.



La jeune femme était aussi mère de deux enfants, âgés de 2 et 4 ans. Comme le rapporte France 3, une dispute aurait éclaté entre la femme et son compagnon, dimanche soir. Elle souhaitait le quitter et s'était alors réfugiée avec ses deux filles chez une voisine.

Alors qu'elle emmenait sa fille de 4 ans à l'école ce lundi, la jeune femme aurait croisé son ex-compagnon. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès avec précision. Une voisine a déclaré avoir entendu Aïcha crier et lui est venue en aide, croisant un homme qui prenait la fuite.

La jeune femme gisait dans sa baignoire. Elle a perdu la vie avant l'arrivée des secours. Ses enfants ont été confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance.