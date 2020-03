publié le 02/03/2020 à 23:17

L’incident est survenu, ce lundi 2 mars, dans la matinée : un homme de 56 ans est tombé à l’eau dans le Vieux-Port de Marseille, au niveau du quai Marcel-Pagnol, alors qu’il conduisait sa voiture, rapporte France 3. En hypothermie à l'arrivée des secours, la victime a été prise en charge et sa santé n'est pas en danger.



"Il s’agit du deuxième incident de ce genre qui se produit sur ce quai", rappelle Ouest France. Et pour une raison surprenante : le GPS des automobiles indique une route qui n’existe pas. "Les logiciels pensent que les voitures se trouvent dans un tunnel", en réalité elles circulent sur "une pente de mise à l’eau". Le conducteur, "totalement immergé" à près de 3 mètres de profondeur, est sorti par la fenêtre et a nagé jusqu'aux bateaux à proximité pour s’accrocher. D'après une source policière, les "mauvaises conditions météorologiques" ont été un possible facteur de l'incident.



À Marseille, il s’agit du cinquième accident du même type en cinq mois, selon la capitainerie. Philippe Bianchi, qui travaille à la communication de la sécurité publique, a indiqué qu'"un signalement va être fait auprès de la sécurité routière et de la préfecture de Police" pour éviter tout nouvel accident.