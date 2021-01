Sophie Le Tan, son tueur a-t-il tout dit ?

et Marie Bossard

publié le 21/01/2021 à 12:11

Le 7 septembre 2018, Sophie le Tan fête ses 20 ans. Alors qu'elle s'apprête à rentrer en première année de licence Economie et Gestion à l'université de Strasbourg, elle cherche à louer un studio. Elle a contacté un propriétaire via une annonce sur le Bon Coin et a rendez-vous à 9 heures chez lui. Un habitant de l'immeuble aperçoit Sophie se diriger vers l'ascenseur. C'est la dernière fois qu'on voit l'étudiante vivante.

Les parents de Sophie s'inquiètent rapidement. Ils devaient déjeuner ensemble pour célébrer son vingtième anniversaire et ils n'ont aucune nouvelle de leur fille. Ils préviennent la police qui prend tout de suite l'affaire très au sérieux. Les enquêteurs découvrent que la petite annonce a déjà attiré trois jeunes femmes. Cependant, elles n'ont jamais pu voir le propriétaire. Un détail important est à relever : Sophie est venue seule pour visiter l'appartement alors que les trois autres jeunes femmes étaient accompagnées d'un homme.

Quatre jours après sa disparition, le parquet de Strasbourg ouvre une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs trouvent la trace d'un homme qui habite dans le quartier de la petite annonce et qui a un casier judiciaire chargé notamment en matière d'agressions sexuelles. Il s'appelle Jean-Marc Reiser.

Nos invités

Me Gerard Welzer, avocat de la famille de Sophie le Tan

Olivier Boy, journaliste de la rédaction RTL

